Milli eğitim camiası, kan bağışı ile umut oldu

Türk Kızılay’ın, ülke genelinde kan bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Birbirimize candan bağlıyız’ adlı kan bağışı kampanyası çerçevesinde kan alma aracı 6 Şubat’a kadar Elbistan’da olacak.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü de, bu anlamlı harekete öncülük etmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak için Türk Kızılay’a kan bağışı çağrısı yaptı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, şube müdürleri, öğretmenler ve milli eğitim camiası, Hulusi Efendi Bulvarı’nda konuşlanan kan alma aracına giderek kan bağışında bulundu.

Çok sayıda vatandaşın da destek olduğu kampanya ile ilgili değerlendirme yapan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, başka hayatlara umut ve örnek olmak için bu organizeye imza attıklarını söyledi.

Çetin, kampanyanın sloganını hatırlatarak ‘Biz birbirimize candan bağlıyız. Yanındayım diye uzanan bir el bazen en güçlü bağın kendisidir. Biz de milli eğitim camiası olarak kan bekleyen milyonları hayata bağlamak için üzerimize düşeni yapmak istedik” dedi.

Kan bağışının hayati anlam ifade ettiğini vurgulayan Çetin, “Bu konuda toplumsal olarak duyarlılık sergilememiz lazım. Kanını bağışlayarak başkalarının hayatına katkı sağlamak, onların canının kurtulmasını sağlamanın çok kutsal bir görev olduğuna inanıyoruz. Bu duyarlılığı gösteren tüm meslektaşlarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de Diğer bu kampanyanın devamı noktasında elimizden gelen katkıyı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.