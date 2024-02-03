03 Şub 2024 - 16:06- Güncel G:

Milli eğitim camiası, kan bağışı ile umut oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da öğretmenler ve milli eğitim camiası, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunarak başka hayatlara umut ve örnek oldular.

Milli eğitim camiası, kan bağışı ile umut oldu mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Kızılay’ın, ülke genelinde kan bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Birbirimize candan bağlıyız’ adlı kan bağışı kampanyası çerçevesinde kan alma aracı 6 Şubat’a kadar Elbistan’da olacak.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü de, bu anlamlı harekete öncülük etmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak için Türk Kızılay’a kan bağışı çağrısı yaptı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, şube müdürleri, öğretmenler ve milli eğitim camiası, Hulusi Efendi Bulvarı’nda konuşlanan kan alma aracına giderek kan bağışında bulundu.

Çok sayıda vatandaşın da destek olduğu kampanya ile ilgili değerlendirme yapan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, başka hayatlara umut ve örnek olmak için bu organizeye imza attıklarını söyledi.

Çetin, kampanyanın sloganını hatırlatarak ‘Biz birbirimize candan bağlıyız. Yanındayım diye uzanan bir el bazen en güçlü bağın kendisidir. Biz de milli eğitim camiası olarak kan bekleyen milyonları hayata bağlamak için üzerimize düşeni yapmak istedik” dedi.

Kan bağışının hayati anlam ifade ettiğini vurgulayan Çetin, “Bu konuda toplumsal olarak duyarlılık sergilememiz lazım. Kanını bağışlayarak başkalarının hayatına katkı sağlamak, onların canının kurtulmasını sağlamanın çok kutsal bir görev olduğuna inanıyoruz. Bu duyarlılığı gösteren tüm meslektaşlarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de Diğer bu kampanyanın devamı noktasında elimizden gelen katkıyı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

03 Şub 2024 - 16:06 - Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL