Asrın felaketinin yıl dönümünde anma etkinlikleri belli oldu

Etkinlikler çerçevesinde Pazarcık merkezli ilk depremin yaşandığı 04.17 ile Elbistan merkezli ikinci depremin yaşandığı 13.24’te camilerden salalar yankılanacak.

Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi’nin koordinasyonundaki yıl dönümü anma etkinlikleri, 6 Şubat sabah saat 07.00’de Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’nda vatandaşlara çorba ikramı ile başlayacak. Daha sonra Çatova Mahallesi’ndeki asri mezarlıkta deprem şehitlerinin kabir ziyaret edilip ailelerle de acılar paylaşılacak. Elbistan Müftülüğünce de camilerde depremde hayatlarını kaybedenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Deprem şehitleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edilecek.

Elbistan’ı yerle bir eden depremin olduğu dakikada ise, kentte adeta hayat duracak. 6 Şubat saat 13.24’te ilk önce camilerden salalar yükselecek. Daha sonra kent meydanında deprem şehitleri için karanfil bırakılacak.