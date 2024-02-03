Yazar Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Alatlı'nın kızı Funda Altan ve oğlu Kaan Orhon cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, merhumun çocuklarına baş sağlığı diledi.

Cenaze namazını kıldıran eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Alev Alatlı'nın hep güzel söz ve seda sahibi biri olduğunu belirterek, "O, milletimizin ve medeniyetimizin dert ortağı bir mütefekkir idi. Aynı zamanda entelektüeldi ama entelektüel kibrine hiç kapılmadı. Düşünen her insanın her yeni neslin ablası oldu. Biz hep öyle tanıdık. Güzel bir Müslümandı. İnanmış bir mümineydi. Nice gece yarılarında Kur'an'ın bir ayetini müzakere etmek için son 5 yılda sürekli arardı, kendisiyle Kur'an müzakerelerimiz oldu. Cenab-ı Hak bu iman ve İslam ile gitmeyi nasip eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaki konuşmasında, "Şu anda ebediyete, Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, 'Anneciğim, ablacığım'. Böyle bir güzelliği vardı." dedi.

Alev Alatlı'nın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahibi olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada, haşru cem eylesin." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Alatlı'nın tüm ailesine baş sağlığı dileyerek, "Toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen bu hazirede olması bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik, gidiyoruz. Ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette Rabbim bizlere haşru cem eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, namazın ardından Alatlı'nın tabutuna omuz verdi.

Alatlı'nın naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne getirildi.

"Türkiye'nin ve dünyanın hayrına bir insan"

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da Alatlı'yı "Türkiye'nin ve dünyanın hayrına bir insan" olarak tanımladığını ifade ederek, "Yaptıklarıyla Türk kadınının örnek alınacak bir numunesini ortaya koydu. Bütün çabaları, vicdanı, Batıya Yön Veren Metinler kitabı bile tek başına Türk entelijansiyasının zihin yapısında bir yükselme sağlamıştır. Eğitimin tam içindeydi. Yazdıkları fesüphanallah diye başlasa bile o toplumun hayrını, güzelliğini dilerdi. Kültür Sanat Politikaları Kurulunda uzun yıllar birlikte çalıştık. Allah gani gani rahmet eylesin. Türkiye'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

Alatlı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi.

Cenaze merasimine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra oğlu Bilal Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, YÖK Başkanı Erol Özcan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu katıldı.

Törende, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlar Mahmut Özer ve Zehra Zümrüt Selçuk, sanatçı Orhan Gencebay, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bazı milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler de yer aldı.