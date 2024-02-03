Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Kilis'te 26 bin 253 afet konutunun kurası çekilecek



Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ta 53 bin 945 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak kaydedildi. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor

TOKİ tarafından kentte yapılması planlanan yaklaşık 46 bin konuttan, ihalesi gerçekleştirilen 21 bin 680 konut etaplar halinde inşa ediliyor. Tünel kalıp sistemiyle yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, okul, cami, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 204 mahallede yapılması planlanan 9 bin 576 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 314'ü hafif çelik diğerleri ise betonarme konut olarak yapılıyor.

Yoğun bir çalışma sonrası hak sahiplerine verilmek üzere hazır hale getirilen 8 bin 124'ü TOKİ, 1167'si kırsal olmak üzere 9 bin 291 afet konutunun kurasının şubat ayı içerisinde çekilecek.

Depremin merkez üssü: Pazarcık

6 Şubat'ta büyüklüğü 7,7 olan ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta, depremler nedeniyle 7 bin 91 bağımsız bölümden oluşan 2 bin 655 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Pazarcık'ta evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremlerin ardından Pazarcık'ta yer tahsisi yapılan iki mahallede başlatılan TOKİ konutlarının bir kısmı tamamlandı.

İlçede yapımı tamamlanan 839 TOKİ konutu ile 160 köy evi şubat ayında hak sahiplerine teslim edilecek. İhalesi yapılan diğer konutların yapımı ise devam ediyor.

İkinci depremin merkez üssü: Elbistan

6 Şubat'ta büyüklüğü 7,6 olan ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da da yaşanan sarsıntılar nedeniyle 8 bin 576 bağımsız bölümden oluşan 1279 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak tespit edildi.

Depremler nedeniyle evini kaybedenler için başlatılan konut çalışmasında yapımı tamamlanan 1538 TOKİ konutu ve 269 köy evi, kura çekilişinin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, kentte 53 bini aşkın binanın hasar gördüğünü söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini bildiren Ünlüer, "İlimizde 46 bin konutun yapılmasını planladık. Bunların 30 binini TOKİ kanalıyla merkezlere, 15 binini de köylere yapacağız. Şu an itibarıyla 32 bin konutumuzun yapımı devam ediyor. Yakında yaklaşık 10 bin konutumuzun hak sahibi vatandaşlarımıza teslimatını yapacağız." diye konuştu.

Elbistan ilçesinde TOKİ ve köy evi olmak üzere 1807 konutu teslim edeceklerini anlatan Ünlüer, Pazarcık'ta da yaklaşık bin konutun hazır olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın ilçelerine göre kurası çekilecek TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:

İLÇELER

TOKİ KONUT SAYISI

Elbistan

1538

Pazarcık

839

Afşin

1548

Dulkadiroğlu ve 12 Şubat

2286

Göksun

863

Türkoğlu

1050

Kahramanmaraş'ın ilçelerine göre teslim edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:

İLÇELER

KÖY KONUT SAYISI

Elbistan

269

Pazarcık

160

Afşin

37

Dulkadiroğlu ve 12 Şubat

129

Göksun

128

Türkoğlu

374

Çağlayancerit

50

Nurhak

20