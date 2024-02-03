03 Şub 2024 - 13:43- Güncel G:

Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Darende'de halı sahanın çatısına sıkışarak mahsur kalan kedi, bir çocuğun ihbarı ile itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Darende'de Heyiketeği Mahallesi’nde meydana gelen olayda, halı sahanın çatısına sıkışan kediyi gören ortaokul öğrencisi Mert Ali Dulek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken iki gün çatıda mahsur kaldığı değerlendirilen kedi kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasını olay yerinde anbean takip eden ve büyük mutluluk yaşayan çocuk, ekiplere teşekkür etti.

# Heyiketeği Mahallesi, Mert Ali Dulek

03 Şub 2024 - 13:43 İHA Malatya- Güncel

Mahreç  İha

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