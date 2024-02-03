03 Şub 2024 - 13:41- Güncel G:

Freni patlayan tır trafo duvarına çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

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Darende'de freni patlayan tır trafo duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri yaralanan olmaz iken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Freni patlayan tır trafo duvarına çarptı, facianın eşiğinden dönüldü mask
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Kaza, akşam saatlerinde Darende'de Sungur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir mobilya mağazasına ürün taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 50 ABS 368 plakalı tırın yokuş aşağı inerken freni patladı. Yaklaşık 500 metre süratli bir şekilde ilerleyen tır elektrik trafosunun duvarına çarparak durabildi. Park halindeki bir araçta da zararın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmaz iken maddi hasar meydana geldi.

# Sungur Mahallesi

03 Şub 2024 - 13:41 İHA Malatya- Güncel

Mahreç  İha

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