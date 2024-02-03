03 Şub 2024 - 11:34- Politika G:

Sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi

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Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye etti.

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Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye etti. Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan ‘Sadece İstanbul’a ve İstanbul’un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum’un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul’dan manzaralara yer verildi.

Kurum, şarkıyı, “İstanbul’umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay’ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

03 Şub 2024 - 11:34 İHA İstanbul- Politika

Mahreç  İha

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