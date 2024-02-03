03 Şub 2024 - 10:24- Güncel G:

Özhaseki, teslim edilecek konutları ‘Asrın birlikteliği’ notuyla paylaştı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat’ta hak sahiplerine teslim edilmeyi bekleyen deprem konutlarını ‘Asrın birliktel...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat’ta hak sahiplerine teslim edilmeyi bekleyen deprem konutlarını ‘Asrın birlikteliği’ notuyla paylaştı.

Bakan Özhaseki, yeni yaşamlarına adım atacak afetzedelerin sabırsızlıkla kavuşmayı beklediği deprem konutlarının son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Özhaseki, “Gayretle, aşkla, şevkle çalıştık. Şimdi de “Bismillah” diyerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde evlerimizin teslimine başlıyoruz. Hayırlı olsun Türkiye. Asrın birlikteliği” ifadelerini kullandı.

03 Şub 2024 - 10:24 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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