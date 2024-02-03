CHP’nin büyükşehir adayı açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), 31 Mart seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği isim Zeynep Özbaş Arıkan oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yaklaşan yerel seçimler öncesinde adaylarını belirlemeye devam ediyor. Parti genel merkezi tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen isim ise Zeynep Özbaş Arıkan olarak açıklandı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Etik Kurulu Başkanı olan Arıkan, birçok sivil toplum kuruluşunun da başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.