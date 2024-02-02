10 saniyede haritadan silinen mahallede deprem şehitleri anıldı

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6 Şubat'taki Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde, en fazla can kaybının yaşandığı Ericek Mahallesi'nde deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi, asrın felaketinde adeta haritadan silindi. Mahalledeki 185 ev ve iş yeri 10 saniyede yerle bir olurken, 140 kişi de hayatını kaybetti.

Felaketi en ağır şekilde yaşayan ve 1 yıldır hayata tutunmaya çalışan Ericek Mahallesi halkı, depremde kaybettikleri yakınları ve sevdiklerinin acısını yüreklerinde taşıyor.

Ericek'te, deprem şehitleri için anma programı düzenlendi. İlçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda; Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunurken deprem şehitleri dualarla yad edildi.

Program sonunda yemek ikramında bulunuldu.