Tuzak kuran ve kuşların soyunu kurutmaya yeltenenlere ceza yağdı

İl genelinde avcılık belgesi olmadan ava çıkan 10 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince cezai işlem uygulanırken, tüfeklerine de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş ve Göksun Şefliği ekipleri, yasadışı avlananlara göz açtırmıyor. Günün 24 saati yaban hayatta nöbet tutan DKMP ekipleri, avcılık belgesi olmadan avlanan 10 şahsı tespit etti. Şahıslardan birinin canlı mühre ile tuzak kurarak avlandığı belirlendi. Bir şahsın da adeta karatavukların neslini tüketecek sayıda hayvan vurduğu tespit edildi. Boynuoğunlu mevkiinde yasadışı avlanırken yakalanan şahsın 16 karatavukla birlikte 1 de öter ardıç kuşu vurduğu belirlendi. Şahısların, yasadışı avda kullandıklara tüfeklere, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

10 şahsa da; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para ve tazminat cezası uygulanacağı bildirildi.