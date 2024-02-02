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AK Parti’de ilçe başkan adayları Pazar günü açıklanıyor

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AK Parti’nin, Kahramanmaraş’ın ilçelerinde yerel seçimlerde aday göstereceği isimler, Pazar günü düzenlenecek toplantıyla tanıtılacak. AK Parti, büyük...

AK Parti’de ilçe başkan adayları Pazar günü açıklanıyor mask
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AK Parti’nin, Kahramanmaraş’ın ilçelerinde yerel seçimlerde aday göstereceği isimler, Pazar günü düzenlenecek toplantıyla tanıtılacak.

AK Parti, büyükşehir ve diğer illerle başlattığı aday tanıtım toplantılarını ilçe adayları ile sürdürüyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş’ın ilçelerinde aday gösterilecek isimler için tanıtım toplantısı düzenlenecek. Toplantı, 4 Şubat Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

‘Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız’ sloganıyla gerçekleştirilecek ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katılacak.

02 Şub 2024 - 17:11 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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