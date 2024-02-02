Elbistan Adliyesi’ne geçmiş olsun ziyareti

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soner Çiftçioğlu ve ‘kardeş adliye’ olan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla Elbistan Adliyesi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında Eskişehir Adliyesi ile Elbistan Adliyesi ‘kardeş adliye’ olmuştu. Eskişehir Adliyesi, birçok proje ve yardım çalışmasıyla Elbistan Adliyesi ve personellerinin yaralarını sarmak için seferber olmuştu. Eskişehir Adliyesi’nin, Elbistan’la kurduğu gönül bağı, depremin yıl dönümü öncesindeki ziyaretle pekişti. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soner Çiftçioğlu ve ‘kardeş adliye’ olan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Elbistan Adliyesi’ni ziyaret ederek acıları paylaştı.

Kuloğlu, Çiftçioğlu ve Yeldan, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı ile Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rıdvan Oğuz tarafından misafir edildi.

Kuloğlu, ilk olarak Başsavcı Sarı’dan adliyedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuloğlu, daha sonra kardeş adliye Eskişehir Adliyesi personellerince Elbistan’daki adliye personellerine gönderilen hediyelerin dağıtımına iştirak etti.

Kuloğlu, adliyedeki birimleri de tek tek dolaşarak personellerle hasbıhal etti. Kuloğlu, 6 Şubat depreminden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanlığı Personel Müdürü Turan Kuloğlu, 6 Şubat depremlerinin tüm Türkiye’nin kalbinde unutulmaz ve büyük bir acıya neden olduğunu anımsattı.

Kuloğlu, depremin merkez üssü olan Elbistan’da acıları paylaşmak ve felaketin yıl dönümünde geçmiş olsun dileklerini iletmek istediklerini belirtti.

Eskişehir Adliyesi ile Elbistan Adliyesi’nin kardeş adliye ilan edildiğini anımsatan Kuloğlu, bu sayede de önemli çalışmalar yapıldığına değindi.

Kuloğlu, Elbistan Adliyesi ile ceza infaz kurumu personellerinin her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı da; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu zor süreçte başta Adalet Bakanlığı ve Eskişehir Adliyesi’nin desteklerinin bu zor süreçteki önemine vurgu yaptı.