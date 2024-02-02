Büyükşehir adayı Fırat Görgel’den Elbistan’a ziyaret

Görgel, adaylık açıklamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık verdi. Vatandaş buluşmaları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Görgel, seçim kampanyasını sürdürüyor.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, bu çerçevede de Elbistan’ı ziyaret etti.

Görgel, Elbistan programına esnaf ziyareti ile başladı. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı ve yönetimi eşliğinde Hulusi Efendi Bulvarı’ndaki esnafları tek tek ziyaret eden Görgel, seçim sürecinde kendisine ve Cumhur İttifakı’na destek istedi.

Caddede karşılaştığı vatandaşlarla da hasbıhal eden Görgel, “Çok çalışarak ilçemize hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hemşerilerimizi ziyaret ederek gönüllere dokunuyoruz elhamdülillah. Birlikte hayırlı bir seçime gireceğiz ve çok çalışan kazanacak. Biz çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Görgel, daha sonra parti içi toplantılara katıldı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.