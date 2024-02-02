Yasadışı olarak tavşan ve keklik avlayan 3 şahsa 30 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ görevlileri ile birlikte av koruma ve kontrol çalışmaları çerçevesinde yoğun denetimlerde bulundu. Bu çerçevede toplam 83 avcı kontrol edildi. Yasadışı olarak keklik avladığı belirlenen 1 şahısla yine yasadışı şekilde tavşan avlayan 2 şahıs yakalandı. Şahısların avladıkları 2 kınalı keklik ve 2 tavşana da el konuldu.

Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 30 bin idari para ve tazminat cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, bölgedeki av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24saat esasına göre süreceği vurgulandı.