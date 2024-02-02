02 Şub 2024 - 16:45- Güncel G:

5 mahalledeki imar değişikliği askıya çıktı

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Elbistan’ın 5 kırsal mahallesindeki bazı alanları yeni yerleşim yeri oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı askıya çıktı.

5 mahalledeki imar değişikliği askıya çıktı mask
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 Elbistan’a bağlı Körücek, Toprakhisar, Beştepe, Horhor ve Gökçek Mahalleleri’nde bulunan 13 parselde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişikliğe gidilmişti. Söz konusu parsellerin yeni yerleşim yeri oluşturmak amacıyla sosyal ve teknik altyapı alanı, konut alanı, park ve yol tanımlaması yapılmış oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, bu parsellerle ilgili imar değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planını ocak ayı toplantısında onaylamıştı. Onaylanan planlar, askıya çıktı.

Buna göre, ilçeye bağlı Körücek Mahallesi’nde 4, Toprakhisar Mahallesi’nde 2, Beştepe Mahallesi’nde 1, Horhor Mahallesi’nde 2 ve Gökçek Mahallesi’nde de 3 olmak üzere toplam 13 parselde değişiklik yapılıyor. İmar planı, 1 Mart’a kadar askıda kalacak. Plana itirazlar bu süre zarfında yapılacak.

 

02 Şub 2024 - 16:45 - Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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