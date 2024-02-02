Küçük Yıldırım, hayırseverlerin desteği ile duyup konuşacak  

Elbistan’da 11 yaşındaki Yıldırım Beyazıt G., yüzde 51 işitime kaybı ile dünyaya geldi. Ailesi ise, Yıldırım Beyazıt’ın tekrar duymasını sağlayacak işitme cihazını alabilmek için çalmadık kapı bırakmadı. Ailenin maddi durumu 45 bin liralık işitme cihazını almayı elvermedi. Aile, dertlerine çare ararken hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz’la irtibata geçti. Ailenin durumunu araştıran Kurnaz, daha önceki sosyal yardım faaliyetlerinde olduğu sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Kurnaz’ın uzun yıllardır alan el ile veren eli buluşturduğu yardım çağrısı kısasürede karşılık gördü. Hayırseverler, küçük Yıldırım Beyazıt için adeta seferber oldu. Yıldırım Beyazıt G.’nin yeniden duyması için gerekli para kısa sürede toplandı. 45 bin liralık işitme cihazı için gereken paranın bulunduğu haberini alan aile ise sevinç gözyaşlarına boğuldu. Alınan işitme cihazı Yıldırım Beyazıt’ın kulağına takıldı. Yıldırım Beyazt’ın cihazla birlikte duyma oranında ve konuşmasında önemli bir fark oluştuğu belirtildi.

İşitme cihazı takılmasına vesile olarak Yıldırım Beyazıt’ın hayatına dokunan hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz, “Küçük Yıldırım Beyazıt’ın cihazla birlikte sonra işitme yetisi normale yakın bir seviyeye ulaşacak. Küçük yavrumuz artık duyuyor ve konuşmasında da ciddi bir fark oluştu elhamdülillah. Eminim ki; hayatını değiştiren bu desteğe vesile olanları ömrü boyunca unutmayacak ve dualarında da yer alacak. Rabbim, bu güzel yavrumuzun yardım çığlığını duyanlardan razı olsun” dedi.

Yıldırım Beyazıt G.’nin ailesi de; çocuklarının ve kendilerinin yüzünü güldüren tüm hayırseverlere şükranlarını sundu.