Başkan Gürbüz, “Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 50 yıllık sorun çözülüyor”

Başkan Gürbüz, çalışmaların Nisan ayı itibariyle başlayacağını ve bölgede 2 bine yakın bağımsız bölüm elde edileceğini belirtti.

Bu bölgedeki vatandaşların herhangi bir hak kaybının olmayacağının altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Elbistan'da yerinde dönüşüm çalışmalarıyla ilgili rezerv alan ilanı noktasında sona geldi. Özellikle Cumhuriyet mahallemizde yaklaşık 50 yıldır bir sorun olan yani gecekonduların dönüşümüyle ilgili bakanlığımız yerinde dönüşüm kararı aldı. Nisan ayı ile birlikte bu mahallemizin yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanacak. Yaklaşık o bölgede 2 bine yakın bağımsız bölüm elde etmeyi hedefliyoruz. Cumhuriyet Mahallesi bizim için son derece önemli bir mahalle. Hem Esentepe’nin hem Tepebaşı’nın hem Bahçelievler'in artık imar sorunu yaşamasını istemiyoruz ve o bölgelerdeki tüm sorunları kademe kademe çözüyoruz. Esentepe, Tepebaşı, Bahçelievler'deki sorunlar çözüm aşamasına kadar geldi. Bir diğer taraftan yine bakanlığımız, Cumhuriyet Mahallemizi belediyemizle beraber yeniden ayağa kaldıracak ve o bölgedeki hem gecekondu sahiplerinin mağduriyeti ortadan giderilmiş olacak hem de bölge açısından baktığınızda tüm bölgeyi toparlayacak büyük bir inşaat hamlesini başlatmış olacağız. Dolayısıyla bölgesel bir çözüm anlamı da taşıdığı için bu önemsiyorum. Yakın bir gelecekte inşallah bakanlığımızdan gelecek olan olurları da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”