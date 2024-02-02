Elbistan’ın imar planı askıya çıktı

Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu’nda oy birliği ile kabul edildikten sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı toplantısında görüşülerek onaylanmıştı. Elbistan’a bağlı Çiçek ve Karaelbistan Mahalleleri’ni de kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, 1 Şubat itibariyle askıya çıkarıldı. İmar planı 1 ay süreyle askıda kalacak. Plana itirazlar da bu süre zarfında yapılabilecek. İmar planının askıda kalma süresi 1 Mart itibariyle sona erecek. Askı sürecinin tamamlanmasının ardından da itirazlar değerlendirmeye alınacak.