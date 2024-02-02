02 Şub 2024 - 16:11- Güncel G:

Elbistan’ın imar planı askıya çıktı

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Elbistan’a ait 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı. Plan, 1 Mart’a kadar askıda kalacak ve itirazlar bu süre içinde yapılabilecek.

Elbistan’ın imar planı askıya çıktı mask
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Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu’nda oy birliği ile kabul edildikten sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı toplantısında görüşülerek onaylanmıştı. Elbistan’a bağlı Çiçek ve Karaelbistan Mahalleleri’ni de kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, 1 Şubat itibariyle askıya çıkarıldı. İmar planı 1 ay süreyle askıda kalacak. Plana itirazlar da bu süre zarfında yapılabilecek. İmar planının askıda kalma süresi 1 Mart itibariyle sona erecek. Askı sürecinin tamamlanmasının ardından da itirazlar değerlendirmeye alınacak.

 

02 Şub 2024 - 16:11 - Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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