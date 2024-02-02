Türkiye dünyada kendi sinyalizasyon sistemini yapan 5 ülkeden biri oldu

Akyol, yaptığı değerlendirmede, ASELSAN'ın, savunma teknolojilerinde geliştirdiği yetkinliklerini sivil teknolojilere de yayma konusunda durmadan çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda ulaştırmayı, stratejik ve kritik bir alan olarak değerlendirdiklerine işaret eden Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı'ndaki sinyalizasyon sisteminin milli olarak ASELSAN-TÜBİTAK işbirliğinde geliştirildiğini anımsattı.

Akyol, hatlara, trenlerin geçişini algılayan sensörler, hızını ölçebilen radarlar ve merkezde haberleşmesini sağlayan haberleşme bileşenleri entegre ettiklerini bildirerek, tren üzerine de aracın konumunu, hızını ve durumunu ölçen ve sürüş bilgisayarını kontrol edebilen eklemeler yaptıklarını anlattı.

Bunları merkezi yazılımla otomatik yöneten bir sistemi uçtan uca kurguladıklarına işaret eden Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu sisteme COBALT ismini verdik. Bu faaliyetle, hattın daha kullanışlı işletilmesini, kapasite artışını ve güvenliği hedefliyoruz. Böylece hattın maliyetinin daha etkin ve sürüşünün daha güvenli hale gelmesini sağlarken, zamandan tasarrufu elde etmiş oluyoruz. Stratejik dönemlerde, olağanüstü hallerde, savaş ve afet durumunda da bu sistemlerin tamamen milli olarak işletilmesi ülkemiz açısından ayrıca önem taşıyor. Türkiye, dünyada kendi sinyalizasyon sistemini yapan 5 ülkeden biri haline gelmiş oldu. Bu alanda Türkiye'yi marka haline getirmek istiyoruz. Savunmanın yanında sivildeki kritik teknolojilerde de millileşmenin, Milli Teknoloji Hamlesi'ne gerçek manada hayat bulduracağına inanıyoruz. Bu sebeple ulaşım teknolojileri bizim açımızdan kritik bir alan."

TCDD'nin 99 konvansiyonel tren hattında da kullanılacak

Yeni proje ve çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Akyol, ileride tren ve metro hatlarının tamamen insansız işletileceği bir teknolojiyi devreye alacaklarını söyledi.

Akyol, bir taraftan millileştirme çalışmasını yaygınlaştırmak için uğraştıklarını, diğer yandan daha yüksek otomasyon seviyesi için paydaşlarla işbirliğini sürdürdüklerini dile getirdi.

Makine öğrenmesi ve yapay zekaya uzanan sistemin bakımı, arızası ve işletilmesindeki yetkinliklerinin de ilerlediğini aktaran Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yetkinliğimizi sadece metrolarda değil, normal konvansiyonel tren hatlarında da yaygınlaştırmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'nin 99 tren setinin milli sinyalizasyon sistemleriyle donatılması için Araç Üstü Otomatik Tren Koruma Sistemi Projesi'ni başlattık. Bu çalışmayla da tıpkı metrolarda olduğu gibi normal tren hatlarında da sinyalizasyon devreye alınacak. ASELSAN olarak savunma alanında olduğu gibi ulaştırmada da milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Akyol, sinyalizasyon sisteminin 2023 yılı başında İstanbul Havalimanı metrosunun ilk etabında devreye alındığını hatırlatarak, yakın zamanda Halkalı'ya uzatılacak hatta da milli sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağını bildirdi.

Dost ve kardeş ülkelerde de kullanılacak

Akyol, bu sistemi özellikle dost ve kardeş ülkelerdeki projelerde de kullanmak üzere bazı görüşmeler yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin inşaat ve müteahhitlik sektörünün dünya çapında önemli projeler yürüttüğüne işaret eden Akyol, Türkiye'nin artık bir ülkede aldığı metro inşaatı projesini, milli olarak geliştirdiği vagon ve tren setleri ile sinyalizasyon sistemleriyle uçtan uca yapma imkanına kavuştuğunu bildirdi.

Bu yetkinliğin, ihracatı da destekleyeceğini aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Gelecek aylarda yeni projelerle Türkiye'de bu yetkinliği genişletmeyi sürdüreceğiz. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında teknolojilerimizi ihracatla, dost ve kardeş ülkelerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bu konuda Türk Cumhuriyetleri'yle görüşmelere başladık. Onlar en hızlı ve kolay iş yapabildiğimiz ülkeler. Türkiye'nin gönül coğrafyasında kapılar daha kolay açılıyor. Müteahhitlik sektörümüz dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırıyor. Onların olduğu her yerde ASELSAN da bu milli teknolojileriyle onlara eşlik edecek."