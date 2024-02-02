Astronot Gezeravcı için ISS’te veda töreni düzenlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) veda töreni yapılacağını duyurdu.

Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Artık bizim de istasyonda adımız, uzayda izimiz var” notunu düşerek, “Bugün 17:50’de Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ‘Veda Töreni’ düzenlenecek” ifadelerini kullandı.