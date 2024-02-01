01 Şub 2024 - 16:44- Politika G:

Kahramanmaraşlı şehidin ailesi için inşa edilen köy evi şubatta teslim edilecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Er Müslüm Özdemir’in ailesi için inşa edilen köy evinin şubat ayında teslim edileceğini bildirdi.

Kahramanmaraşlı şehidin ailesi için inşa edilen köy evi şubatta teslim edilecek mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şehidimizin ailesi bizden evlerini yaşadıkları köyde yapmamızı istedi. Biz de onların istekleri doğrultusunda yaşadıkları köyde evlerini yapmaya başladık. Evimizi şubat ayında teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

01 Şub 2024 - 16:44 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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