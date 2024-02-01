Vali Ünlüer, il genelindeki kuraların 6 Şubat’ta çekileceğini açıkladı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, il genelinde yaklaşık 10 bin deprem konutu için 6 Şubat’ta kura çekileceğini söyledi.

Vali Ünlüer, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan deprem konutlarını yerinde incelemek üzere Elbistan’a geldi. Ünlüer’e, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, koordinatör kaymakamlar ve AFAD yetkilileri eşlik etti.

Vali Ünlüer, kuzey proje alanı olarak adlandırılan sahada teslime hazır olan kalıcı konutları inceleyerek TOKİ yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Ünlüer’in sonraki durağı Elbistan Kaymakamlığı oldu. Hükümet Konağı’nda Elbistan’daki hak sahipleri ve konutlarla ilgili brifing alan Vali Ünlüer, yaptığı değerlendirmede, il genelinde yaklaşık 10 bin konutun teslime hazır olduğunu söyledi.

Kalıcı konutların kura çekiminin 6 Şubat’ta yapılacağını bildiren Vali Ünlüer, “İl genelinde 6 Şubat:’ta kura çekilişi yapacağız. Yaklaşık 10 bin konutu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kura çekimi öncesinde konutlarımızın durumunu bir kez daha görmek istedik. Eksiklik ya da sıkıntı var mı diye kontrol ettik. Vatandaşlarımız evlerine kavuştuklarında bir sorun ya da sıkıntı yaşamasın istiyoruz. Mutlu olduk. Gayet güzel yapılmış. Elbistan’daki konutlarımızın hem kendisi hem de yeri güzel. İnşallah vatandaşlarımız orada huzur içerisinde ve gönül rahatlığı ile yaşarlar bizler Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dua ederler” ifadelerini kullandı.

Vali Ünlüer, diğer programlarını tamamlayıp ilçeden ayrıldı.