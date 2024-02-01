01 Şub 2024 - 16:10- Güncel G:

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

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Elbistan’da halk otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza Binali Yıldırım Bulvarı’nda meydana geld...

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı mask
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Elbistan’da halk otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Binali Yıldırım Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 46 H 0515 plakalı özel halk otobüsü ile yola çıkmak için geri manevra yapan 46 AIF 564 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada özel halk otobüsünde bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis Ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01 Şub 2024 - 16:10 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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