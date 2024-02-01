Muhtarlardan güçlendirme kredisi çağrısı

Elbistan’da ilçe merkezindeki bazı mahalle muhtarları, yapısı orta hasar kategorisindeki afetzedelerin güçlendirme kredisi beklediğini dile getirdiler.

Kentte çok sayıda vatandaşın kredi sürecindeki belirsizlik nedeniyle mağdur olduğunu vurgulayan muhtarlar, bu konuda da resmi ağızdan bir açıklama yapılmamasının durumun içinden çıkılmaz bir hal almasına yol açtığını belirttiler.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet kıyan, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Adnan Babaoğlu, Güneşli Mahalle Muhtarı Haydar Kamacı, Köprübaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Cücük ve Battalgazi Mahalle Muhtarı Arif Yılmaz, yaptıkları ortak açıklama ile güçlendirme kredisi bekleyen depremzedelerin seslerini duyurdular.

6 Şubat’taki asrın felaketinin merkez üssü Elbistan’da, çok sayıda binaya orta hasarlı tespiti yapıldığını hatırlatan muhtarlar, “Elbistan’ımızı adeta enkaza çeviren asrın felaketinin üstünden 1 yıl geçti. Bu süreçte canlarımızı kaybettik. Hayatta kalanlarımız ise birçok zorluğa göğüs gerdi. Hâlâ da bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Devletimiz, evleri yıkılanlar için konut projeleri başlattı. Konutların yapımı da tamamlanmak üzere. Ancak, burada orta hasarlı binalar için mağduriyet ise sürüyor.

Depremin ardından konteyner ya da akrabalarının yanında yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımız orta hasarlı binalarını güçlendirip bir an önce başlarını sokacak eve kavuşmanın derdine düştü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orta hasarlı binalar için güçlendirme kredisi verileceğini açıkladıktan sonra bina sahipleri bir araya gelerek evlerini oturulur hale getirmek için yüz binlerce lira masraf etti. Depremde büyük kayıp yaşayan vatandaşlarımızın beli bu masrafla birlikte iyice büküldü. Kimisi tüm birikimini güçlendirmek için harcadı kimisi de eşten dosttan destek aldı. Vatandaşlarımızın büyük ümitle beklediği güçlendirme kredisinde ise belirsizliğin devam etmesi, mağduriyetlerin tuzu biberi oldu” dediler.

Bu durumda çok sayıda afetzede olduğuna dikkat çeken muhtarlar, “Geldiğimiz noktada bu sorun toplumsal bir yaraya dönüşmek üzere. Vatandaşlarımız çaresizce bekliyor. Bu duruma mutlaka devletimizin el atması gerekiyor. Depremin şokunu henüz atlatamayan vatandaşlarımızı mağdur eden bu konudaki bilgi kirliliği ve kafa karışıklığının mutlaka giderilmesi gerekiyor. AFAD ve bakanlık yetkilileri ile görüşüyoruz ama net bir cevap alamıyoruz. Vatandaşlarımızın tedirginliği sürüyor. ‘Bizim halimiz ne olacak?’ diyen vatandaşımız unutulmaktan korkuyor” şeklinde konuştular.