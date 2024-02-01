KASKİ otomatik zamda şubatı da ‘es’ geçmedi

2024 yılına içme suyuna yüzde 15’lik zamla başlayan Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), şubat ayından geçerli olmak üzere 32 kuruşluk daha artışa gitti.

Böylece diğer ücretler eklenmemiş haliyle içme suyunun metreküpü 11 lirayı aşarken, vatandaşlar bir bardak suyun hesabını yapar hale geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay olağanüstü meclis toplantısında içme suyunda zam yerine yüzde 20 indirim kararı almıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ise, 2024 yılına içme suyuna yüzde 15 zam yaparak başlamıştı. Depremzede vatandaşlarda da bu doğrultuda şubat ayı için benzer bir fiyat güncellemesi beklentisi oluşmuştu. Ancak vatandaşların hevesini kursağında bırakan haber KASKİ’den geldi. KASKİ, şubat ayından geçerli olmak üzere içme suyu fiyatlarına 10 ila 32 kuruş arasında değişen oranlarda zam yaptı.

Yeni fiyatlara göre; Elbistan ilçe merkezinde 10 lira 69 kuruştan satılan içme suyunu fiyatı 11 lira 1 kuruşa yükseldi. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki abonelerin kullandıkları su ise, 19 kuruş zamlanarak 7 lira 18 kuruş oldu. Köyken mahalle statüsüne kavuşan yerleşim alanlarının içme suyu bedelinde de 10 kuruşluk artış yapılarak 3 lira 59 kuruşa yükseltildi.

KASKİ’nin açıkladığı rakamlar, KDV, çevre ve temizlik vergisi, kullanılmış su uzaklaştırma bedeli gibi kalemlerin de eklenmesiyle katlanıyor.