Elbistanlı hayırsever esnaf, 11 yaşındaki çocuğa umut oldu

Elbistanlı hayırsever lokantacı esnafı ve MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halis Hançer, 11 yaşındaki özel gereksinimli bir çocuğun ameliyatı için gerekli olan parayı karşılayarak anlamlı bir yardımseverlik örneğine imza attı.

Geçtiğimiz günlerde de lokantasının bir günlük cirosunu Gazze’deki mazlumlar için bağışlayan Hançer, “Bir çocuğun yaşamına dokunup yüzünün gülmesine vesile olmak bu dünyadaki en güzel duygulardan biri” dedi.

Afşin’de yaşayan 11 yaşındaki bir çocuğun, yakalandığı hastalık nedeniyle ameliyat olması kararlaştırıldı. Devlet hastanelerinde yapılmayan bu operasyon için özel hastaneye başvuran ailenin maddi durumu, ameliyat parasını karşılamaya yetmedi. Çocuğun sağlığına kavuşması için gerekli olan paranın bulunması amacıyla sosyal medyadan yapılan çağrıyı gören Elbistanlı hayırsever lokanta esnafı ve MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halis Hançer, ailenin feryadına kayıtsız kalmadı. Aile ile irtibata geçen Hançer, ameliyat için gerekli olan ücreti karşıladı. Aile ise, sevinç gözyaşlarına boğulan ve Hançer’e teşekkür etti. Çocuk da hemen ameliyat masasına yattı. Operasyonun oldukça başarılı geçtiği ve çocuğun iyileşme sürecine girdiği belirtildi.

Hançer de; “Darda kalana el uzatmak ve kardeşinin sıkıntısını gidermekten daha güzel bir şey olamaz. Ailemiz ve çocuğumuzla ilgili çağrıyı görür görmez hemen harekete geçtim. Bunu, bir insanlık vazifesi olarak gördüm. Allah’a şükür çocuğumuz ameliyatını oldu. İnşallah hayata daha umutlu bakacak. Onların yüzlerindeki ve gözlerindeki umudu ve sevinci görmekse paha biçilemez bir duygu. Allah, acil şifalar versin” dedi.