DEVA Partisi’nin Elbistan Belediye Başkan adayı Muhammed Şahin oldu

DEVA Partisi’nin Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Muhammed Şahin oldu.

DEVA Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarını düzenlediği lansmanla kamuoyuna tanıttı. DEVA Partisi’nin Elbistan Belediye Başkan adayı ise Av. Muhammed Şahin olarak duyuruldu. Şahin’in adaylığını bizzat DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan açıkladı.

Başkan adayı Av. Muhammed Şahin, yaptığı değerlendirmede; “Bu görevi bana tevdi eden Genel Başkanımız Ali Babacan ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Dr. İrfan Karatutlu'ya teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın” dedi.

Yerelde alışılmış siyaseti bir kenara bırakıp halkın sorunlarını halkın kendisi ile birlikte çözeceklerini vurgulayan Şahin, “Elbistan'da yereldeki belediye hizmetleri ile ilgili tüm sorunları 1 yıl içerisinde çözeceğiz. Belediye hizmetlerinin tastamam yapılması ve haricinde farklı alanlarla belediye kaynaklarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüzlerce insana daimi ekmek kapısı sağlayacaklarını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

“Elbistan Belediyesi çeşitli ticari işletmelerle, fabrikalarla, tarımsal ve sportif faaliyetlerle çok farklı bir konuma gelecek. Her yerde fotoğraf sergilettiren bir artist değil, hizmetkâr bir belediye nasıl olurmuş onu sadece Elbistan değil tüm Türkiye görecek.

İktidar partisi yıllarca Elbistan’ı yerinde saydırmış, gelişen değişen hiçbir şey olmamıştır. İnsanımız şu teknoloji çağında yolu suyu hala en üstün hizmet zannetmekte ve bir türlü bu hizmetlere ulaşamamaktadır. Yapılan yolların ömrü maksimum 1 yıl olup, altyapı sorunları bir türlü çözülememektedir. Elbistan Zaten yarım yamalak paramparça yollardan başka bir hizmet de görmemektedir.”

‘Elbistan, bu yerel siyaseti yerel hizmeti hak etmiyor’ diyen Şahin, “Yıllarca insanımızı rezil eden bu anlayış 6 Şubat depremlerinin de müsebbibidir. Elbistan'da kentsel dönüşüm projelerinin rafa kaldırılması, kat ve yoğunluk dengesizlikleri ve sair imar rantları Elbistan’ı depreme yenik düşürmüştür. Bunun sorumlusu AK Partinin belediye başkanları iken her nasılsa hiç kimse sorumluluk almamaktadır. İnsanımız kendisini bu duruma düşürenleri sandıkta cezalandıracaktır” şeklinde konuştu.