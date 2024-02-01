- Güncel

“Ramazan Hoca” Diyarbakır’da son yolculuğuna uğurlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

"Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan ve İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin, Diyarbakır’da binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

+1
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kentteki vatandaşlara İslam’ı anlatan Ramazan Pişkin, bir süre önce gittiği İstanbul’un Fatih ilçesinde Kocamustafapaşa Caddesi’nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Pişkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pişkin’in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır’a getirildi. Pişkin, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından merkez Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı’na defnedildi.

Ramazan Pişkin’in babası İsmail Pişkin, devlete güvendiğini belirterek, “Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi” dedi.

01 Şub 2024 - 14:37 İHA Diyarbakir- Güncel

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL