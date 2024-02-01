YKS başvuruları başladı! İşte sınav ücreti



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınava başvurular, 1-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Her oturum için sınav ücreti ise 295 TL olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını bugün saat 12.15’ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer alırken, sınava başvurmak isteyen adaylar https://www.osym.gov.tr/ adresinden bilgiye erişebilecek.

Öte yandan, 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2024-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2024-YKS’ye başvuru yapmaları gerekiyor.