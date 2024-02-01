Uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.K., A.C. ve A.Z. adlı şahıslar suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte uyuşturucu madde ve 1 de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevke dilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polisin, uyuşturucu madde ticaretine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.