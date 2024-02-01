01 Şub 2024 - 11:28- Spor G:

Beşiktaş-Trabzonspor maçına bordo-mavili taraftarlar alınmayacak

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Beşiktaş-Trabzonspor maçına bordo-mavili taraftarlar alınmayacak mask
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Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur." denildi.

01 Şub 2024 - 11:28 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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