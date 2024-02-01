Genç öğretmen, kansere yenildi

Elbistan Anadolu Lisesi’nde rehber öğretmenlik yapan Hatice Bağcı, 6 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı 47 yaşındaki rehberlik öğretmeni Hatice Bağcı’ya 6 yıl önce karaciğer kanseri teşhisi kondu. 6 yıldır bu amansız hastalıkla mücadele eden Bağcı, hayata tutunamadı. 2 çocuk annesi olan Bağcı, kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.
Elbistan Anadolu Lisesi’nde rehber öğretmen olarak görev yapan Bağcı’nın vefatı, ailesi, sevenleri ve milli eğitim camiasını yasa boğdu. Bağcı’nın cenazesi, bugün baba ocağı Ekinözü ilçesinde toprağa verilecek.