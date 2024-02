Demir, ‘Ortak aklın tek adayı’ sloganıyla yola bağımsız aday olarak devam edecek

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Elbistan Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan eğitimci-sendikacı Musa Demir, yoluna bağımsız aday olarak devam edeceğini duyurdu.

‘Ortak aklın tek adayı’ sloganıyla seçim çalışmalarına başladığını belirten Demir, kamuoyu ve halktan gelen yoğun talep doğrultusunda bu kararı aldığını söyledi.

Elbistan seçmeninde, ‘Millet iradesinin hiçe sayılarak atama ile belirlenen aday istemiyoruz’ yönünde bir ortak kanıya sahip olan seçmen sayısının her geçen gün arttığına değinen Demir, “Şehrimizin insanı değişim istiyor” dedi.

Aday adaylığı sürecinde Elbistan’ın her köşesini gezip vatandaşın sesine kulak verdiğini anlatan Elbistan Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Musa Demir, şöyle konuştu:

“Vatan sevgisi millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir. Bu düşüncelerle, ‘Kavurganın yananı sıçrar’ diyerek; Elbistan’ımıza hizmet etmek ve asrın felaketiyle oluşan yaraları sarmak için, 1 Aralık 2023 tarihinde Toki Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu Müdürlüğü görevimden istifa edip Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan Belediye Başkanı aday adayı oldum.

Aday adaylığımız süresince, yaklaşık iki aydır güzel Elbistan’ımın her köşesini dolaşarak, sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek hemşerilerimle görüşüp, dertleştik. Tüm vatandaşlarımızın ortak ve kararlı duruşunun belediye başkanının değişiminden yana olduğunu bizzat görüp müşahede ettik. Hal böyle iken; ittifak kararıyla Elbistan’da mevcut belediyecilikle devam kararı haklı olarak insanımızı rahatsız etmiş, insanımızı güven kapısı aramaya, sandıkta oy verebileceği şahıs tercihine yöneltmiştir.”

Vatandaşların Elbistan Belediye Başkanı olacak kişide bekledikleri özellik ve yönetim anlayışını da sıralayan Demir, “Halkımız; kusur arayan değil, kusur örten, iletişim ve istişareye önem veren, personelini gözeten, zorluklar karşısında pes etmeyen, cömert, vefalı kötü gün dostu, mum gibi kendini eritme pahasına etrafını aydınlatan, yarının Türkiye’sini düşünerek geleceğimizi oluşturacak çocukların yetişmesi için seferber olan, yaşadığı şehri ve insanlarını seven, her durum ve şartta şehrini terk etmeyen, haksızlıklar karşısında susmayan, çocukları seven, yaraları saran, kitabı, doğayı, hayvanları seven, kul hakkı yemeyen, yedirmeyen, çalmayan çaldırmayan, birleştiren, birleştirici, çalışkan, vicdan sahibi, yaşadığı yeri ailesi gibi seven koruyan, gülümseyen, gülümseten, dertleşen başarıları alkışlayan, pedagojik formasyon, özel alan bilgisi ve genel kültürüyle çok yönlü, Elbistan sevdalısı bir öğretmen, eğitimci; insan odaklı bir hizmet alanı olan, Elbistan Belediye Başkanlığı için gereklidir diyerek bize güvendi ve inandı.

‘Millet iradesinin hiçe sayılarak atama ile belirlenen aday istemiyoruz. Elbistan sizi seviyor, siz de Elbistan’ı çok seviyorsunuz. Sizinle birlikte güzel bir hava oluştu. Bizi yalnız bırakmayın halkın yani ortak aklın adayı olun’, istek ve arzusuyla kapımızı çaldı. Halktan gelen bu talebe duyarsız kalmayarak kulak kabartmak sevdası Elbistan olan bizlere görevdir gerekçesiyle eğitim yöneticisi, sendikacı ve deneyimli siyasetçi kimliğimizle ortak aklın tek adayı olarak, bu halk hareketinin bağımsız belediye başkanı adayı oldum” ifadelerini kullandı.

‘Biz Elbistan’ın rantına değil, güzel yüzlü insanına sevdalıyız’ sözünü vurgulayan Demir, “Halkın sözü, sözün özü. Söz sende Elbistan. Bir bahane gerekiyorsa; işte bugün o gün” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.