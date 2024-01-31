Borsa rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,84 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile taş toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini söyledi.

Fed'in bu akşam politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, yıl başında bankanın yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini martta yapacağının öngörüldüğünü, buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını dile getirdi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, ABD'de imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesinde enflasyonun piyasaların odağında yer alacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını vurgulayan analistler, bankanın ayrıca faiz indirimlerine en son başlayacak merkez bankalarından biri olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.