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Gazze’de bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

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Filistin Esirler Cemiyeti (PPS), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 Filistinlinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Gazze’de bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 Filistinlinin cesedine ulaşıldı mask
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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin Esirler Cemiyeti (PPS) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde İsrail güçleri tarafından kuşatılan bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

İsrail’in söz konusu Filistinlileri infaz ettiği aktarılan açıklamada, infaz edilen Filistinlilerin kıyafetlerinin üzerinde olmadığı ifade edildi.

Gazze Şeridi’nde yönelik saldırılarının 117 gündür devam ettiği hatırlatılan açıklamada, İsrail’in sahadaki infazlarının ve Filistinlileri kaçırma eylemlerinin her geçen gün arttığı aktarıldı.

31 Oca 2024 - 18:21 İHA - Asayiş

Mahreç  İha

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