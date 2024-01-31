- Politika

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımızkararlılıkla sürecek." ifadesi kullanıldı.

31 Oca 2024 - 17:08 - Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL