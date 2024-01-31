Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Caddesi ile Ofis Sokak’ın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesi’nden şehir merkezi istikametine ilerleyen 46 EV 276 plakalı otomobille Ofis Sokak’tan caddeye çıkmak isteyen 44 FT 761 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahallinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.