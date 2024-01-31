Hak sahipliği listesinde kura için son rötuşlar yapılıyor

Elbistan’da, yapımı tamamlanan deprem konutları için çekilecek kura öncesinde hak sahiplerinin listeleri için son rötuşlar yapılıyor.

Elbistan’da, asrın felaketinin ardından mart 2023 başında kalıcı konutların temeli atılmıştı. İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde kuzey proje alanı olarak belirlenen bölgedeki 4 farklı şantiyede toplam 3 bin 628 konut inşa edildi. Doğu proje alanı olarak adlandırılan Taşburun Mahallesi’ndeki 1250 konutun inşa süreci de devam ediyor. Elbistan’da yeni bir yaşamın kapısını aralayacak kuzey proje alanındaki 3 bin 628 konutun önemli bir bölümü teslimata hazır hale getirilerek sahiplerini bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’a bir ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağını, 6 Şubat'ta ise konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını açıklamıştı.

Karaloğlu, "Bu kapsamda 1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuraları çekeceğiz ve 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız. Kardeşlerimiz inşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarında, kalıcı konutlarda yaşamına devam edecek” demişti.

Elbistan’da ise, 1 Şubat’ta kura çekimi olmayacağı öğrenildi. AFAD’ın, Elbistan’daki hak sahiplerinin listesiyle ilgili çalışmalarını tamamlamasının ardından kura çekiminin de depremin yıl dönümü olan 6 Şubat’ta yapılması planlanıyor. Kurada öncelik sıralamasının olup olmayacağı da henüz netlik kazanmadı.

TOKİ’nin daha önceki konut projelerinde engelli ya da şehit yakınları ile gaziler için kontenjan ayırdığı biliniyor. Deprem konutlarında da bu şekilde bir kontenjan uygulamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.