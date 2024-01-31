Lokantada yemek zengin işi haline geldi!

Elbistan’da, lokantalarda depremin ardından tırmanışa geçen yemek fiyatları yeni yılla birlikte artıp büyükşehirlerle yarışır hale gelirken tartışılacak bir zam kararı daha alındı.

Kahramanmaraş genelinde 1.sınıf lokantalardaki yemek fiyatlarına yapılan zamla çorbalar 100 TL’ye, kebaplar ise 300 TL’ye yükseltildi.

Elbistan’da, 6 Şubat’ta yaşanan deprem ve sonrasındaki ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere artan kiralar, asgari ücret ve et fiyatları gibi girdi maliyetlerindeki artışlar, lokantalardaki yemek fiyatlarına da yansıdı. Sürekli artan fiyatlar, son olarak asgari ücretteki artışla birlikte bir kez daha zamlandı. Ortalama yemek fiyatları 150 liradan başlarken lüks olarak tabir edilen lokantalarda bu rakam daha da yükseliyor. Bazı lokantalar da bu rakamın üzerine servis ücreti ekliyor. Yemeğin yanındaki ayran başta olmak üzere içecekler için de ayrıca ücret talep ediliyor. Hal böyle olunca kişi başı yemek fiyatı 200 lirayı buluyor.

Büyükşehirlerle yarışır hale getiren bu fiyatlar, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Kahramanmaraş Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanlığı’nın aldığı zam kararıyla daha yükseldi.

Zam kararının Elbistan’daki lokanta işletmecilerince uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmazken; yeni fiyatlar doğrultusunda çorba 100 TL’den, paça 180 TL’den, kebaplar ise 300 TL’den satılacak.

1 bardak ayranın da 25 liraya yükseltildiği zam kararı sonrasında et döner 250 TL, İskender 300 TL, lahmacun 1 adet 50 TL’den satışa sunulacak. Tavuk döner dürüm ise 120 lira olarak satılacak.

Güncellenen fiyat listesi ise vatandaşların tepkisini çekti. Bu fiyatlarla lokantada yemek yemenin hayal haline geldiğini belirten vatandaşlar, zam kararının gözden geçirilmesi talebinde bulundular.