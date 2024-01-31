Mehmet Ünal, AK Parti’den belediye meclis üyeliği için başvurusunu yaptı

Elbistan’da iki dönemdir muhtarlık yapan Mehmet Ünal, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Başta muhtarlar olmak üzere kentin hemen her kesiminden oluşan kalabalık bir heyetin eşliğinde başvurusunu yapan Ünal, “’Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarının kurduğu hayallerdir’ şiarı ile bu kutlu adımı attık” dedi.

Elbistan’a bağlı Karahüyük Mahallesi’nde muhtarlık görevini 2 dönemdir başarıyla yapan Mehmet Ünal, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AK Parti’den Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için aday adayı oldu.

Başvurusu esnasında çok sayıda muhtarın yanı sıra şehrin dört bir köşesinden sevilen ve sayılan isimlerinin hazır bulunması, Ünal’ın toplumun tüm kesimleriyle kurduğu iyi diyalogun göstergesi şeklinde yorumlandı.

Ünal, başvuru evraklarını AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı programla teslim ettikten sonra yaptığı değerlendirmede, kendini yalnız bırakmayanlara teşekkürlerini sundu.

Elbistan’ın deprem sonrasında ayağa kalkma sürecinde görev ve sorumluluk almak istediğini belirten Mehmet Ünal, “Bu kutlu adımı attığım günde bana güç veren herkese teşekkür ediyorum. 10 yıllık muhtarlık tecrübemle yabancısı olmadığım bu kutlu göreve hazırım” diye konuştu.

6 Şubat’taki asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Ünal, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, “Şehrimizin yeniden diriliş ve şahlanış dönemi olarak gördüğümüz 5 yılda Elbistan’ımızın hayrına ve faydasına olan her çalışmada canla başla yer alacağım” ifadesini kullandı.

Ünal, şöyle konuştu:

“AK Parti’mizin kutsal yürüyüşünün bir neferi olarak çıktığım bu yolda güzel şehrimize hizmet etmek istiyorum. Elbistan’ın, değişim ve dönüşüm sürecinde elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak şehrimizi Türkiye yüzyılının yıldız kentlerinden biri olması için gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu şehrin evladı olarak, ahde vefa borcumuzu gönül erliği yaparak ödeyip; doğduğumuz ve doyduğumuz Elbistan’ımızı geleceğe hazırlayacak her türlü çabanın destekçisi olacağım. Talip olduğumuz bu zor görevdeki gücümüzü ise şehrimize ve insanlarımıza kalbimizde beslediğimiz sevdamızdan alacağız.”

31 Mart’ın Elbistan için AK Belediyecilik anlayışı ile yeni bir sayfa açacağı tarih olacağını vurgulayan Ünal, “Belediye başkanımız ve mecliste görev alacak kıymetli arkadaşlarımızla birlikte bugünü değil geleceğini şekillendirecek proje ve yatırımları kazandırarak Elbistan’ımızda gönül belediyeciliğini sürdüreceğiz.

Kardeşliğimiz ve birliğimizden güç alıp ‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ anlayışından asla ödün vermeyeceğiz. Tevazu ile hiç kimseyi ötelemeden ‘ben’ değil ‘ biz’ diyerek, bu yola çıktık. İnşallah görev tevdi edilip de seçilmemiz halinde de pusulamız, doğruluk ve adaletten asla şaşmayacak. Allah, çıktığımız bu yolda niyetimizi hayır eylesin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı da; Ünal’a başarılar diledi.

Mehmet Ünal kimdir?

1981 yılında Elbistan’ın Karahüyük Mahallesi’nde doğdu. Elbistan İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2014-2024 yılları arasında 2 dönem Karahüyük Mahalle Muhtarlığı yaptı. Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ünal, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ünal, evli ve 3 çocuk babasıdır.