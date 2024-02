Genç muhtar adayı Meşe, projelerini açıkladı

Elbistan’ın en büyük mahallelerinden biri olan Battalgazi Mahallesi için muhtar adayı olan ve çalışmalarını sürdüren 33 yaşındaki Kasım Meşe, projelerini açıkladı.

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Battalgazi Mahallesi’nden muhtar adayı olan Kasım Meşe, projeleri ile dikkat çekiyor.

Genç ve dinamik muhtar adayı Kasım Meşe, “Gençliğimin ve dinamikliğimin verdiği heyecan ve şevkle ayrım yapmadan her bir mahallelinin derdini kendi derdim kabul edip Battalgazi’de eksikleri tamamlaya talibim” dedi.

Sorunların çözümü için Battalgazi Mahallesi’ne muhtar adayı olduğunu ifade eden Meşe, “Elbistan’ın merkez mahallelerinden bir olmasına rağmen Battalgazi Mahallemizin birçok eksiği bulunuyor. Gençliğimin verdiği dinamizm ile bu sorunları çözüme kavuşturacağıma olan inancım tam. Mahalle sakinlerimizin teveccühleri ile göreve geldiğim zaman hayata geçireceğim projelerle mahallemizi daha yaşanır bir yer haline getireceğiz. Mahallemizdeki okul bölgelerine öğrenci geçidi uyarı levhaları konulması için gerekli makamlarla görüşeceğim. Mahallemizin içinden geçen Söğütlü Çayının çevresinin ağaçlandırılması çalışacağım.

Battalgazi Mahallemiz Elbistan'ın kaldırım yönünden çok eksiği olan bir mahalle. Yayaların trafikteki güvenliği için kaldırımlarımızın bir an önce yapılmasını sağlayacağım. Mahallemizde bulunan park ve bahçelerin bakımlarını yaptırarak çocuklarımızın ve mahalle sakinlerimizin daha rahat edecekleri bir alan sağlayacağım. Birlik ve beraberlik içinde mahallemizi daha yaşanılır bir geleceğe hazırlamak acımızı da sevincimizi de paylaşmak için bu yola çıktık. Gönülden ve severek yapacağım bu görevi layıkıyla yerine getireceğime olan inancım tamdır. Mahalle sakinlerimizle her zaman iç içe bir muhtarlık görevi yaparak mahallemiz için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Mahallemizin eksiklerini gidermek için bütün kurumlarla uyum içerisinde çalışıp sizlerden gelen talepleri önerileri bütün resmi kurumlarla görüşüp sonuca ulaşması için takipçisi olacağım, mahalleden aldığım desteği mahalleme hizmet için kullanacağım. Tüm mahalle sakinlerimizin desteğini bekliyorum. Mahalle halkımız 0541 300 39 74 numaralı telefondan bana her zaman ulaşabilir” dedi.