Yaban yaşama yem desteği

Ekinözü’nde, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bölgedeki özellikle yaban keçileri olmak üzere yaban hayvanlarının yem ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin desteği ile yaban keçilerinin yoğunlukta olduğu Salavan Dağı’nda yem takviyesi yaptı. Kış şartlarının oldukça çetin geçtiği bölgede, birçok noktaya saman balyaları kırık buğday çuvalları araçlarla taşındı. Araçların ilerleyemediği sarp bölgelere ulaşmak için balyaları sırtlayan görevliler, soğuk hava ve yoğun kara aldırış etmeden yaban hayvanlarının bulunduğu noktalara bıraktı.

Jandarma ve DKMP ekipleri, böylece yaban keçilerinin yaşam alanlarında kapsamlı yemleme faaliyetine imza atmış oldu.