Hurman Çayı karla birleşince kartpostallık görüntü oluşturdu

Afşin ilçesindeki Hurman Çayı doğal güzelliği ile kendine hayran bırakırken, karla birlikte muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Hurman Çayı’nın her mevsimin verdiği güzellikle insanı büyülediğini söyleyen vatandaşlar, "Afşin Dokuztay, Marabuz, Tanır, Kangal, Hurman, Kuşkayası Mahallelerinden geçerek Yazıdere Mahallesinde Ceyhan Nehri ile birleşen Hurman Çayı, Ceyhan Nehri’nin en büyük koludur. Hurman Çayı her mevsimin verdiği güzellikle insanı büyülemektedir. Her kar yağışında çay görsel şölen sunuyor" dedi.