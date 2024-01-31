31 Oca 2024 - 14:43- Güncel G:

AKRA FM, Elbistan’da yeniden yayına başladı

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Türkiye’nin ilk özel radyolarından biri olan AKRA FM, Elbistan’da deprem sonrasında ara verdiği yayınlarına yeniden başladı. 1993 yılında yayın hayatı...

AKRA FM, Elbistan’da yeniden yayına başladı mask
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Türkiye’nin ilk özel radyolarından biri olan AKRA FM, Elbistan’da deprem sonrasında ara verdiği yayınlarına yeniden başladı.

1993 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye'nin ilk özel radyolarından biri olan AKRA FM, ülke genelindeki 201 aktif vericisiyle ülkemizin “en geniş yayın alanına” sahip radyosudur. AKRA yayınlarının ulaştığı il ve ilçe sayısı yaklaşık 500'ü buluyor.

Haber, sağlık, kültür, edebiyat, eğitim ve sohbet gibi hayatı kapsayan her alanda zengin bir program yelpazesi sunan AKRA FM, Elbistan’da depremin ardından geçici olarak yayınlarını durdurmuştu. Altyapının hazırlanmasıyla birlikte tekrar yayın hayatına başlayan AKRA FM, Elbistan’da 92.10 bandından dinleyicileri ile buluştu.

31 Oca 2024 - 14:43 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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