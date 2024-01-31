Hayvanlarına şap aşısı yaptırmayanlara 73 bin TL idari para cezası

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, 2024 yılı şap aşılama kampanyasının başladığını belirterek yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmalarının zorunlu olduğunu ve aksi durumda 73 bin 143 TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Çitil, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni bir uygulama başlatarak daha önceki yıllarda 2 olarak yapılan aşı sayısının 3’e çıkarıldığını hatırlattı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, şöyle devam etti:

“Şap hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, bakanlığımız önemli bir adım daha atarak, yeni bir aşılama programı başlattı. Bu kapsamda önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısı bu yıl 3’e çıkarıldı. İlk dozu ’Baskın Aşılama Programı’ olarak 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uygulayacağız. Bu mücadele kapsamında, 15 Nisan-15 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde ilimiz genelindeki büyükbaş hayvanları tekrar aşılayarak Kurban Bayramı’nı hayvan hastalıkları yönünden sıkıntısız bir şekilde atlatmayı planlıyoruz. 16 Eylül-17 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan sonbahar aşılama döneminde yine ilçemiz genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanması yönünde bir planlamaya gidildi. Bu çalışmalar ile şap hastalığına karşı ilçemizde ve ülkemizde etkin bir mücadele yürüterek hayvan varlığımızın büyük ekonomik kayıplara yol açan bu hastalıktan tamamen korunmasını hedefliyoruz.”

Hayvanlarda şap aşısının zorunlu olduğuna vurgu yapan Çitil, “Yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten, 2024 yılı için 73 bin 143 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için kurumumuza müracaat etmeleri gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerimizin Şap Aşılama Programı’na göstereceği ilgi ilçemizde şap hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.