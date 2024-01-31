Depremde hasar gören karakol binası yenilendi

6 Şubat’taki asrın felaketinde hasar alarak kullanılmaz hale gelen Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı tamamen yenilenerek hizmete açıldı.
Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı’nın hizmet binası, 6 Şubat’taki asrın felaketinde hasar alarak kullanılmaz hale geldi. Sorumluluk sahasında 8 mahalle olan Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı için yeni bina yapımına depremden kısa süre sonra başlandı. Yeni binanın inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Ocak ayı itibariyle birlikte vatandaşların hizmetine açıldı.
Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı, 319 km² sorumluluk alanındaki 11 bin 507 nüfusa sahip 8 mahallede asayiş ve kolluk hizmetlerini yeni binasında sunacak.