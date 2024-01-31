Depremzede esnaf: “ Acısını daha dün gibi yaşıyoruz”

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Elbistan ve Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlere memleketi Afşin ilçesinde yakalanan esnaf Süleyman Torun (55), depremin acısının hafızalarındaki tazeliğini koruduğunu söyledi. Kahramanmaraş depreminin birinci yıl dönümünün yaklaştığını da belirten Torun, depremin 3. günü Yozgat’a kızının ve damadının yanına geldiklerini ve burada yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirtti. Afşin’de iş yeri hasar gördüğü için Yozgat merkezde giyim mağazası açtığını ve çalışmaya başladığını vurgulayan Torun, maddi ve manevi olarak kendilerini topladıktan sonra memleketlerine döneceklerini ifade etti. Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldıracaklarını da belirten Torun, memleket özlemi içerisinde olduklarını söyledi.

“Ev başımıza yıkılıp geri kalkıyordu”

Afşin ilçesinde ikinci yaşanan depremin daha etkili olduğunu, can ve mal kaybının fazlasıyla yaşandığını aktaran Torun, o anları duygu dolu ifadelerle anlattı. Torun, “Sabah depreme yakalandık, sonra öğlene kadar arabanın içinde kaldık, evimize geri döndük. Kahvaltımızı yaptık evde beklerken ikinci deprem oldu, eşimle dışarıya çıkmaya vaktimiz olmadı. Rabbim kimseye göstermesin bu acıyı. Ev başımıza yıkılıp geri kalkıyordu. Deprem durduktan sonra ancak aşağı inebildik. Afşin’de ikinci depremde hasar çok oldu, mahallemizde bir şey yoktu, binaların birçoğu ikinci depremde yıkıldı” dedi.

“Depremin acısını halen yaşıyoruz”

Yozgat’a depremin 3. günü geldiklerini söyleyen Torun, “Yozgat’a geldikten sonra burada giyim mağazası açtık, Afşin’deki mağazamızda hasar oluşmuştu. Evimizde bir sıkıntı yoktu çok şükür. Deprem anı çok zordu, Rabbim herkese yardım etsin, kimseye o acıyı yaşatmasın. Biz eşimle, kızımın ve damadımın yanına geldik ama bir sene sonra memleketimize gitmeyi düşünüyoruz, Kahramanmaraş’ı hiç unutmadık, orayı canlandıracağız biz oradan başka yerde yaşayamayız. İlçelerimizin hemen hemen hepsinde hasar var. Depremin yıl dönümü geldi, Rabbim kimseye bu acıyı bir daha yaşatmasın, duygularımız halen taze acısını daha dün gibi hissediyoruz. Biz memleketimize geri döneceğiz, Kahramanmaraş’ı bırakmayacağız” şeklinde konuştu.