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Kafes-33 operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, bir organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Kafes-33 operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-33 operasyonlarında bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ahmet Söylemez'in elebaşı olduğu organize suç örgütünün, iş yerlerini kurşunlayarak insanlar üzerinde baskı kurdukları ve para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden kişilere ve yakın akrabalarına silahlı saldırı düzenledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda Söylemez'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüt elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya açıklamasında, "Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalara katılan polisleri tebrik eden Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerinin çökertilip adalete teslim edileceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

Muhabir: Hüseyin Cem Dağıstanlı

# Türkiye

31 Oca 2024 - 11:55 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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