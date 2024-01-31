- Ekonomi

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı

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İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı mask
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Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

31 Oca 2024 - 08:56 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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